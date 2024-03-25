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258,5 млн рублей на ремонт: Какие детские лагеря восстановят в Тульской области

258,5 млн рублей на ремонт: Какие детские лагеря восстановят в Тульской области

Регион принял участие в федеральной программе по модернизации лагерей.

В 2025 и 2026 году Тульская область направит средства на ремонт и восстановление лагерей. 

Так, 167,9 млн руб. выделят на капремонт пищеблоков, медблоков и возведение модульных корпусов. В 2025 планируется отремонтировать лагеря «Орленок», «Им. С. Чекалина», «О. Кошевого» и «Ласточка». 

В 2026 году на капремонт пищеблоков и в лагерях «Сигнал», «Юность» выделят 90,6 млн рублей. Также на эти средства построят два модульных корпуса в лагере «Орленок». 

Сейчас на территории районов есть закрытые лагеря, которые не работают и не принимают детей. «Восток» — в Венёвском районе, «Солнечный», «Космос» и «Алексин-бор» в Алексинском районе. В данный момент в правительстве обсуждается вопрос их восстановления. 

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