Семьям пострадавших в «Крокус Сити Холле» туляков перечислят выплаты в ближайшие дни

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Об этом Алексею Дюмину доложили на оперативном совещании.

Зампредседателя правительства региона Дмитрий Марков рассказал о состоянии пострадавших в концертном зале «Крокуса» и организации помощи семьям погибших.

На сегодняшний день известно о двух пострадавших и двух погибших жителях региона. Правительство области находится на постоянной связи с врачами медучреждений, где лежат пострадавшие, и родственниками погибших. Им оказывают всю необходимую помощь.

Выплаты пострадавшим семьям начнут предоставлять с завтрашнего дня. По решению губернатора семьям погибших выплатят 2 млн руб., госпитализированным пострадавшим – 1 млн рублей. По 500 тыс. перечислят тем, кому оказана или оказывается медпомощь в амбулаторных условиях.

– 22 марта в концертном зале «Крокуса» произошла ужасная трагедия. Погибли и пострадали более сотни человек. Среди них есть и жители Тульской области. Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким, – сказал Алексей Дюмин.

Участники совещания почтили память погибших минутой молчания.