  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Семьям пострадавших в «Крокус Сити Холле» туляков перечислят выплаты в ближайшие дни - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Семьям пострадавших в «Крокус Сити Холле» туляков перечислят выплаты в ближайшие дни
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Семьям пострадавших в «Крокус Сити Холле» туляков перечислят выплаты в ближайшие дни

Об этом Алексею Дюмину доложили на оперативном совещании.

Зампредседателя правительства региона Дмитрий Марков рассказал о состоянии пострадавших в концертном зале «Крокуса» и организации помощи семьям погибших. 

На сегодняшний день известно о двух пострадавших и двух погибших жителях региона. Правительство области находится на постоянной связи с врачами медучреждений, где лежат пострадавшие, и родственниками погибших. Им оказывают всю необходимую помощь.

Выплаты пострадавшим семьям начнут предоставлять с завтрашнего дня. По решению губернатора семьям погибших выплатят 2 млн руб., госпитализированным пострадавшим – 1 млн рублей. По 500 тыс. перечислят тем, кому оказана или оказывается медпомощь в амбулаторных условиях.

– 22 марта в концертном зале «Крокуса» произошла ужасная трагедия. Погибли и пострадали более сотни человек. Среди них есть и жители Тульской области. Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким, – сказал Алексей Дюмин.

Участники совещания почтили память погибших минутой молчания.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:09 −1
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Дюмин
Место
правительство Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области спасатели «покрасили» лед на реке Дон в черный цвет
В Тульской области спасатели «покрасили» лед на реке Дон в черный цвет
258,5 млн рублей на ремонт: Какие детские лагеря восстановят в Тульской области
258,5 млн рублей на ремонт: Какие детские лагеря восстановят в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.