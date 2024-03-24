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SHAMAN выпустил реквием в память о жертвах теракта и пообещал деньги от монетизации направить пострадавшим
Фото - кадр из видео.

SHAMAN выпустил реквием в память о жертвах теракта и пообещал деньги от монетизации направить пострадавшим

На написание текста, музыки, съемку и монтаж видео артисту потребовалось менее суток.

Утром 24 марта музыкант Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, опубликовал на своей официальной странице в ВКонтакте, а также в Youtube и других площадках новую песню – «Реквием 22.03.24».

«Мы скорбим о погибших и молимся о здравии выживших.  Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране. В день нашего общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском «Крокус Сити Холле», я хочу почтить память всех погибших песней, которую написал вчера», – говорится в сообщении.

Артист обещает направить все средства от монетизации песни на помощь пострадавшим. 

Накануне певец заявил, что готов оплатить оплатить похороны каждого погибшего при теракте в «Крокус Сити Холл», а также лечение и реабилитацию пострадавших.

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