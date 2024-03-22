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После теракта в Подмосковье Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в Тульской области

После теракта в Подмосковье Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в Тульской области

Дополнительно усилен контроль на въездах в регион.

Губернатор Алексей Дюмин провел экстренное совещание с представителями силовых структур Тульской области в связи с событиями в Подмосковье. 

Обстановка в регионе находится под контролем. Принято решение о привлечении резервных подразделений силовых структур. Дополнительно усилен контроль на въездах в область, а также на авто- и ж/д вокзалах.

Напомним, вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Неизвестные устроили стрельбу перед началом концерта группы «Пикник». Позднее появилась информация о задымлении и взрыве в комплексе. 

По данным телеграм-канала «112», около 40 человек погибли, больше сотни ранены.

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