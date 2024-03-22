В Тульской области отменены культурные, массовые и спортивные мероприятия

Это связано с терактом, который произошел вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял решение об отмене в ближайшие дни всех культурных, массовых и спортивных мероприятий.

Это связано с терактом, который произошел вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Неизвестные устроили стрельбу перед началом концерта группы «Пикник». Позднее появилась информация о задымлении и взрыве в комплексе.

По данным телеграм-канала «112», около 40 человек погибли, больше сотни ранены.

По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).