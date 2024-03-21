В поселке Лесной и Ленинском Большой Тулы переложат водопроводы

Фото из архива Myslo.ru

Об обновлении водопроводных сетей в населенных пунктах бывшего Ленинского района рассказал в ходе прямого эфира глава администрации Тулы Илья Беспалов.

Сити-менеджер отметил, что плановое обновление сетей ведется с момента присоединения Ленинского района к Туле.

– Мы разработали программу и поступательно стали заниматься вопросом улучшения качества воды на этой территории. В Алешне и Обидимо установлена станция обезжелезивания, в Плеханово - станция водоподготовки, а в Ленинском-1 появилась блочномодульная станция обезжелезивания с установкой ультрафиолетового обеззараживания воды. Это существенно улучшило качество и воды и исключила претензии по жесткости и повышенному содержанию железа. Также заменили над скважинами павильоны в Мызе, Харино, Георгиево, Ленинском, – рассказал Илья Беспалов.

В этом году в Марьино и Ионино будут установлены новые водонапорные башни. В Шатске в 2024 – 2025 годах отремонтируют водопроводные очистные сооружения.

Также готов проект полной реконструкции водопроводных сетей в Ленинском. Работы в поселке уже начались.

– Подрядчик проведет ревизию существующих скважин и пробурит новые, обновит всю систему водоводов и станции водоподготовки. Также отдельная ветка от Ленинского будет проложена до Барсуков. Стоимость работ – более 860 млн рублей. Завершатся работы до конца этого года, – сообщил глава администрации Тулы.

Обновление сетей запланировано и в пос. Лесной (о проблемах с водой Myslo писал ранее). Здесь будет заменено 700 погонных метров сетей.