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Хамил и «трамбовал» пассажиров: в отношении водителя тульского автобуса провели служебную проверку

Хамил и «трамбовал» пассажиров: в отношении водителя тульского автобуса провели служебную проверку

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

Администрация города отреагировала на жалобу тулячки Елены П., которая рассказала, что водитель автобуса № 16 хамил пассажирам и заявлял, что «70% из них ему не нужны». Мужчина работает в ООО «Ирбис», эта организация обслуживает маршрут в рамках муниципального контракта:

«По данным фактам проведена служебная проверка. Водителю сделано замечание. Со всем водительским составом  проведён дополнительный инструктаж о культуре общения с пассажирами. Руководству транспортной компании указано на  неукоснительное соблюдение норм законодательства в сфере пассажирских перевозок», – говорится в комментарии.

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