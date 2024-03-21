Хамил и «трамбовал» пассажиров: в отношении водителя тульского автобуса провели служебную проверку

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

Администрация города отреагировала на жалобу тулячки Елены П., которая рассказала, что водитель автобуса № 16 хамил пассажирам и заявлял, что «70% из них ему не нужны». Мужчина работает в ООО «Ирбис», эта организация обслуживает маршрут в рамках муниципального контракта:

«По данным фактам проведена служебная проверка. Водителю сделано замечание. Со всем водительским составом проведён дополнительный инструктаж о культуре общения с пассажирами. Руководству транспортной компании указано на неукоснительное соблюдение норм законодательства в сфере пассажирских перевозок», – говорится в комментарии.