В двух районах Тульской области построят очистные сооружения за 820 млн рублей

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Об этом стало известно в ходе рабочего визита Алексея Дюмина в Дубенский район.

В четверг, 21 марта, губернатор осмотрел новые очистные сооружения в Дубенском районе. Они обеспечивают очистку стоков районного центра, где проживают почти 6000 человек. Алексей Дюмин отметил, что проблема износа очистных актуальна для многих регионов России.

К её решению правительство области подходит системно – определены наиболее критичные объекты, разработаны проекты их реконструкции.

– Благодаря поддержке президента Владимира Путина региону выделено более 800 млн рублей на строительство четырёх объектов. Один из них – очистные сооружения в Дубне, – сказал глава региона.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков доложил, что за восемь лет построено 8 очистных сооружений канализации для 23 тысяч жителей. В этом году завершится строительство очистных сооружений в Арсеньево. Начнутся работы в пос. Теплое и Славный. Их стоимость – 820 млн рублей.

На средства инфраструктурного бюджетного кредита реализуется первый этап реконструкции очистных сооружений в Туле стоимостью более 1 млрд рублей. Работы будут завершены в 2025 году.