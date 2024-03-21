  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В двух районах Тульской области построят очистные сооружения за 820 млн рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В двух районах Тульской области построят очистные сооружения за 820 млн рублей
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В двух районах Тульской области построят очистные сооружения за 820 млн рублей

Об этом стало известно в ходе рабочего визита Алексея Дюмина в Дубенский район.

В четверг, 21 марта, губернатор осмотрел новые очистные сооружения в Дубенском районе. Они обеспечивают очистку стоков районного центра, где проживают почти 6000 человек. Алексей Дюмин отметил, что проблема износа очистных актуальна для многих регионов России.

К её решению правительство области подходит системно – определены наиболее критичные объекты, разработаны проекты их реконструкции. 

– Благодаря поддержке президента Владимира Путина региону выделено более 800 млн рублей на строительство четырёх объектов. Один из них – очистные сооружения в Дубне, – сказал глава региона.

xp1vgfvkheo0b0xcm3i0ndur2v8avk10.jpg

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков доложил, что за восемь лет построено 8 очистных сооружений канализации для 23 тысяч жителей. В этом году завершится строительство очистных сооружений в Арсеньево. Начнутся работы в пос. Теплое и Славный. Их стоимость – 820 млн рублей.

На средства инфраструктурного бюджетного кредита реализуется первый этап реконструкции очистных сооружений в Туле стоимостью более 1 млрд рублей. Работы будут завершены в 2025 году.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 19:13 −2
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областиочистные сооруженияреконструкция очистных
Люди
Алексей ДюминОлег Дючков
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Прокуратура потребовала отремонтировать муниципальное жилье в Новомосковске
Прокуратура потребовала отремонтировать муниципальное жилье в Новомосковске
В поселке Лесной и Ленинском Большой Тулы переложат водопроводы
В поселке Лесной и Ленинском Большой Тулы переложат водопроводы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.