В Туле предложили расширить перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться услугой «Социальное такси»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в регионе.

Губернатор Алексей Дюмин встретился с уполномоченным по правам человека в Тульской области Татьяной Лариной. Глава региона отметил, что она работает в этой должности уже более шести лет и все это время активно взаимодействует с региональным правительством в сфере защиты прав и законных интересов граждан.

Татьяна Ларина доложила, что за 2023 год к ней поступило 3038 обращений. 56% из них касаются социального блока. Среди них — помощь участникам СВО и членам их семей, вопросы социального обеспечения, ЖКХ, здравоохранения и труда, обеспечения жильем и др.

Рост числа обращений по социальной тематике произошел за счет вопросов о мерах поддержки военнослужащих. Они активно отрабатываются вместе с социальными службами, фондом «Защитники Отечества», Социальным фондом, военными комиссариатами и другими профильными ведомствами.

В регионе по поручению Алексея Дюмина организована работа по правовому просвещению, действует Школа правовых знаний, открыты прямые линии в средствах массовой информации.

Глава региона предложил усилить эту работу и расширить географию проекта.

С 2021 года уполномоченный регулярно выезжает в отдаленные районы и консультирует их жителей по правовым вопросам.

В Год семьи планируется уделить особое внимание вопросам защиты прав лиц старшего поколения, инвалидов и семей с детьми-инвалидами. В этой сфере часто поступают обращения от жителей, лишенных мобильности после сложных операций. У них отсутствует статус инвалида, поэтому услуга «Социального такси» им недоступна.

Татьяна Ларина предложила расширить перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться этой услугой, и включить туда пациентов медучреждений, нуждающихся в помощи в транспортировке домой после операции.

Еще один вопрос касается мер поддержки детей-инвалидов, потерявших одного из родителей в зоне СВО. Сейчас закон позволяет выбрать только один вид пособия — либо по потере кормильца, либо по инвалидности.

Татьяна Ларина предложила предоставить им право на оба пособия.

Алексей Дюмин поручил минтруду и минздраву Тульской области проработать вопрос и выработать конкретные предложения по предоставлению услуги «Социальное такси» нуждающимся категориям граждан.

Также губернатор подчеркнул, что возможность получать сразу несколько пособий детьми-инвалидами будет проработана и вынесена на детальное рассмотрение законодателей.

Алексей Дюмин поблагодарил Татьяну Ларину за работу и отметил, что руководство региона будет и дальше всесторонне поддерживать институт Уполномоченного по правам человека.