В Туле предложили расширить перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться услугой «Социальное такси»

Губернатор Алексей Дюмин встретился с уполномоченным по правам человека в Тульской области Татьяной Лариной. Глава региона отметил, что она работает в этой должности уже более шести лет и все это время активно взаимодействует с региональным правительством в сфере защиты прав и законных интересов граждан.
Татьяна Ларина доложила, что за 2023 год к ней поступило 3038 обращений. 56% из них касаются социального блока. Среди них — помощь участникам СВО и членам их семей, вопросы социального обеспечения, ЖКХ, здравоохранения и труда, обеспечения жильем и др.
Рост числа обращений по социальной тематике произошел за счет вопросов о мерах поддержки военнослужащих. Они активно отрабатываются вместе с социальными службами, фондом «Защитники Отечества», Социальным фондом, военными комиссариатами и другими профильными ведомствами.
В регионе по поручению Алексея Дюмина организована работа по правовому просвещению, действует Школа правовых знаний, открыты прямые линии в средствах массовой информации.
Глава региона предложил усилить эту работу и расширить географию проекта.
С 2021 года уполномоченный регулярно выезжает в отдаленные районы и консультирует их жителей по правовым вопросам.
В Год семьи планируется уделить особое внимание вопросам защиты прав лиц старшего поколения, инвалидов и семей с детьми-инвалидами. В этой сфере часто поступают обращения от жителей, лишенных мобильности после сложных операций. У них отсутствует статус инвалида, поэтому услуга «Социального такси» им недоступна.
Татьяна Ларина предложила расширить перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться этой услугой, и включить туда пациентов медучреждений, нуждающихся в помощи в транспортировке домой после операции.
Еще один вопрос касается мер поддержки детей-инвалидов, потерявших одного из родителей в зоне СВО. Сейчас закон позволяет выбрать только один вид пособия — либо по потере кормильца, либо по инвалидности.
Татьяна Ларина предложила предоставить им право на оба пособия.
Алексей Дюмин поручил минтруду и минздраву Тульской области проработать вопрос и выработать конкретные предложения по предоставлению услуги «Социальное такси» нуждающимся категориям граждан.
Также губернатор подчеркнул, что возможность получать сразу несколько пособий детьми-инвалидами будет проработана и вынесена на детальное рассмотрение законодателей.
Алексей Дюмин поблагодарил Татьяну Ларину за работу и отметил, что руководство региона будет и дальше всесторонне поддерживать институт Уполномоченного по правам человека.