В Туле началось вручение подарков победителям викторины к 10-летию воссоединения Крыма с Россией

​​​​​​​Среди получивших подарки – обладатели сертификатов на поездку в Крым и бытовой техники, а также счастливые владельцы ноутбуков и топовых телефонов.

В среду, 20 марта, в Туле началась выдача подарков жителям региона, победившим в патриотической викторине к 10-летию воссоединения Крыма с Россией.

Викторина организована в рамках масштабного проекта «Выбираем всей семьей!», приуроченного к Году семьи. В числе организаторов проекта — Тульская региональная общественная организация «Добрый Мир».

По итогам онлайн-распределения подарки получат более 5 тысяч человек. Списки победителей опубликованы на странице «ВКонтакте». Получить подарок можно по предварительной записи, выбрав удобную дату и время: dobrymirtula.rubitime.ru. С собой необходимо взять отрывную часть билета викторины, паспорт и прийти по адресу: г. Тула, ул. М. Тореза, 5, корпус 2, подъезд 1-2, 4 этаж, кабинет 402. Выдача сертификатов и гаджетов проходит с понедельника по субботу с 11:00 до 18:00.

Уже в первый день испытать радость от получения подарка поторопились сотни туляков и жителей области. Многие пришли с детьми и супругами — ведь такой счастливый момент непременно хочется разделить с близкими. Особенно когда такая удача улыбнулась впервые в жизни!

— Никогда ничего не выигрывал, и тут повезло! Это неожиданно и очень приятно! — делится впечатлениями обладатель огромного телевизора мебельный мастер из Тулы Евгений. — Понравилось и то, что правила очень понятные, простые, всё подробно, легко и доступно объясняется в группе в «ВК». Очень важно, что организаторы предложили патриотическую тему для викторины, граждане России должны знать свою историю.

— В нашей семье получилось выиграть сразу два сертификата на приобретение бытовой техники! Ничего в жизни раньше не выигрывал, но зато вот женился удачно! — улыбается житель Суворова, железнодорожник Андрей. — Планирую купить любимой супруге хороший блендер, а себе — роутер. Очень здорово, что получилось победить!

Тулячка Мария, мама двоих детей, пришла получить подарок вместе с маленьким сынишкой. Очередь из счастливчиков заботливо пропустила женщину с ребенком вперед, и уже через пару минут она рассказывала о своей удаче, держа в руках ноутбук:

— Мы с мужем воспитываем дочку и сына, так что им на будущее такая техника очень понадобится — и для учебы, и для развития. О таком подарке можно только мечтать!

Сотрудница фармацевтической компании Наталья сияла от радости сразу по двум причинам: от того, что фортуна впервые в жизни повернулась лицом, и от самого выигрыша — сертификата на поездку в Крым.

— Очень давно была в Керчи, потом в Евпатории и в Судаке. Вот теперь надо думать, куда ехать, — это занятие очень приятное! — сказала девушка. — Спасибо организаторам за такую прекрасную возможность участвовать в исторической викторине — для меня она оказалась счастливой и запомнится на всю жизнь.

Искренне радуется удаче и тулячка Анастасия. Женщина пришла вместе с 11-летним сыном Иваном — это он первый оповестил маму о выигрыше сразу после прямого эфира.

— До сих пор не верится, что победила! Теперь всегда буду участвовать, коль судьба подарила удачу, — признается тулячка. — А еще я подписалась на сообщество «Добрый Мир» в сети «ВКонтакте», мне нравится их контент. Здесь есть разная полезная информация, исторические факты и занимательные вопросы. Стала на них постоянно отвечать, узнавать что-то новое. Конечно, сейчас нахожусь в предвкушении поездки в Крым, были там два года назад. С большой радостью вновь там побываем, думаю, в июне, на день рождения сына. В Год семьи такой подарок особенно приятен.

— Искренняя радость победителей и сегодняшнее весеннее солнце делают старт выдачи наших подарков по-настоящему позитивным, даже праздничным, — говорит председатель Тульской региональной общественной организации «Добрый Мир» Антон Неклюдов. — Людей приходит очень много, все благодарят за викторину, а мы с волонтерами, в свою очередь, стараемся произвести вручение подарков с улыбками и теплыми поздравлениями. Многие фотографируются, тут же звонят родственникам, делятся хорошей новостью. Пусть таких поводов и событий будет как можно больше!