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В новом сезоне Всероссийского вокального конкурса «Звезда—2024» примет участие уроженка Тульской области
Фото пресс-центра Объединения центров развития культуры.

В новом сезоне Всероссийского вокального конкурса «Звезда—2024» примет участие уроженка Тульской области

Конкурс покажет телеканал «Звезда».

Телеканал «Звезда» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации запускает эфир Всероссийского вокального конкурса «Звезда-2024».

Уроженка Дубны, лауреат всероссийских и международных конкурсов Анна Вайвод успешно прошла кастинг и будет представлять Тульскую область на творческом марафоне.

«Звезда» — это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех 89 регионов России. Конкурс собрал самых талантливых и ярких исполнителей из разных частей страны. Лучших вокалистов определят телезрители путем голосования, а также эксперты в области музыки.

Эфиры и голосования будут проходить еженедельно начиная с 6 апреля.

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