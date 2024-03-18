Возле ТРЦ «Макси» туляки смогут пройти флюорографию

Фото из архива Myslo.

С 18 по 24 марта в Тульской области пройдет региональная акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Он отмечается 24 марта. Жители смогут бесплатно пройти флюорографию.

— Туберкулез опасен для жителей любого возраста и длительное время может протекать скрытно. Кашель, слабость, одышка, снижение веса, повышенная температура могут появляться уже в поздней стадии заболевания. Для раннего выявления туберкулеза взрослым необходимо ежегодно проходить профилактическое флюорографическое обследование легких, детям — пробу Манту или диаскинтест, который можно сделать в школе или в поликлинике по месту жительства, — сказала главный фтизиатр Тульской области Марина Маслакова.

Как сообщает минздрав Тульской области, жители региона старше 18 лет смогут пройти обследование на передвижных флюорографах в Туле, Новомосковске, Киреевске, Ефремове, Алексинском районе. Флюорография применяется для диагностики туберкулеза и других заболеваний органов дыхания. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Передвижные флюорографы работают по следующему графику: