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Возле ТРЦ «Макси» туляки смогут пройти флюорографию
Фото из архива Myslo.

Возле ТРЦ «Макси» туляки смогут пройти флюорографию

На территории будут работать передвижные флюорографы.

С 18 по 24 марта в Тульской области пройдет региональная акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Он отмечается 24 марта. Жители смогут бесплатно пройти флюорографию.

— Туберкулез опасен для жителей любого возраста и длительное время может протекать скрытно. Кашель, слабость, одышка, снижение веса, повышенная температура могут появляться уже в поздней стадии заболевания. Для раннего выявления туберкулеза взрослым необходимо ежегодно проходить профилактическое флюорографическое обследование легких, детям — пробу Манту или диаскинтест, который можно сделать в школе или в поликлинике по месту жительства, — сказала главный фтизиатр Тульской области Марина Маслакова.

Как сообщает минздрав Тульской области, жители региона старше 18 лет смогут пройти обследование на передвижных флюорографах в Туле, Новомосковске, Киреевске, Ефремове, Алексинском районе. Флюорография применяется для диагностики туберкулеза и других заболеваний органов дыхания. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Передвижные флюорографы работают по следующему графику:

  • 22 марта с 9.00 до 15.00 — Алексинский район, д. Борисово, ул. Северная, ФАП;
  • 23 марта с 10.00 до 15.00 — Тула, ул. Пролетарская, 2, площадь ТРЦ «Макси»;
  • 23 марта с 9.00 до 15.00 — Киреевск, микрорайон Брусяновский, ул. Заречная, 6, офис врача семейной практики;
  • 23 марта с 9.00 до 15.00 — Ефремов, ул. Тульское шоссе, 4б, площадь гипермаркета «Магнит»;
  • 25-28 марта с 9.00 до 15.00 — Новомосковск, ул. Связи, 10, АО «НАК АЗОТ».

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