В Туле и области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

На прошедшей неделе по области зарегистрировано 3890 случаев ОРВИ и гриппа, что ниже эпидемического порога на 49%, но выше уровня предыдущей недели на 27%.

Наибольший рост заболеваемости отмечается среди детей в возрасте 7-14 лет. Заболеваемость ниже эпидемического порога среди всех возрастных групп населения.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает тулякам об основных мерах профилактики гриппа и ОРВИ: