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В Туле и области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Туле и области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

На прошедшей неделе по области зарегистрировано 3890 случаев ОРВИ и гриппа, что ниже эпидемического порога на 49%, но выше уровня предыдущей недели на 27%.

Наибольший рост заболеваемости отмечается среди детей в возрасте 7-14 лет. Заболеваемость ниже эпидемического порога среди всех возрастных групп населения.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает тулякам об основных мерах профилактики гриппа и ОРВИ:

  • при обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ (общее недомогание, озноб, головная боль, повышение температуры тела, катаральные явления) у себя или своих детей воздержитесь от посещения запланированных мероприятий, оставайтесь дома и вызовите врача на дом. Это позволит вам избежать осложнений от заболевания и не допустить заражения окружающих;
  • избегайте контактов с лицами с признаками заболеваний гриппа и ОРВИ (чихание, кашель, насморк и др.);
  • сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;
  • используйте средства защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах и при общении с больными людьми;
  • соблюдайте правила личной гигиены, регулярно и тщательно мойте руки с мылом;
  • соблюдайте оптимальный температурный режим в помещениях, осуществляйте регулярную влажную уборку и проветривание помещений;
  • чаще бывайте на свежем воздухе, проводите закаливающие процедуры.

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сегодня, в 14:57 +2
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