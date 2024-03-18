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Тульских пенсионеров приглашают на бесплатные занятия по шахматам
Изображение от rawpixel.com на Freepik.

Тульских пенсионеров приглашают на бесплатные занятия по шахматам

Мероприятия проходят в нескольких городах Тульской области.

В нашем регионе реализуется проект «Шахматный пенсионер 2.0». В рамках этого для старшего поколения в Туле, Новомосковске, Донском и Киреевске проходят бесплатные групповые занятия по шахматам. 

Приглашаются все желающие! Тренеры познакомят с основами игры, научат тактическим приемам. Это не только практические занятия, но и общение с единомышленниками, а также участие в различных турнирах с призами.

Расписание и адреса:

  • Тула, пр. Ленина, 16, 2-й этаж. Понедельник, среда, пятница с 17.00 до 20.00. Воскресенье с 11.00 до 15.00. Каждое воскресенье турниры с 11.30. Тел. 8 915 789-78-96. Григорий Ткачев.
  • Донской, ул. Новая, 40-а. По субботам и воскресеньям в 12.30. Тел. 8 950 912-02-40, Юлия.
  • Киреевск, ул. Чехова, 15. По четвергам в 17.30, по субботам в 12.30. Тел. 8 919 071-49-07, Анна.
  • Новомосковск, ул. Маяковского, 35. По субботам с 15.30 до 17.00. Тел. 8 950 909-94-08, Лола.

При реализации проекта используются средства из бюджета Тульской области.

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