В Туле открылась фотовыставка фотографа газеты «Вечерняя Москва»

Фото Алексея Пирязева

16 марта в Тульской областной научной библиотеке состоялась встреча фотоклуба «ПРОсвет». Открылась фотовыставка «Ускользающая память» штатного фотографа газеты «Вечерняя Москва» Натальи Шатохиной.

Как отметила автор, ее работы отражают меняющийся облик столицы.

– Аналоговый способ печати (цианотипия) выбран не случайно. Задумка – показать столицу вне времени. Ведь глядя на снимки, непонятно, когда это снято: сейчас, в прошлом. А может – это будущее? – рассказала Наталья Шатохина.

На творческой встрече фотограф поделилась своим подходом к созданию фотопроектов. Кроме того, она рассказала о том, как ищет темы и героев. Обсудили и аналоговые методы печати а также создание неповторяющихся отпечатков.