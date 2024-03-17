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В Туле открылась фотовыставка фотографа газеты «Вечерняя Москва»
Фото Алексея Пирязева

В Туле открылась фотовыставка фотографа газеты «Вечерняя Москва»

Серия снимков «Ускользающая память» демонстрирует меняющийся облик столицы.

16 марта в Тульской областной научной библиотеке состоялась встреча фотоклуба «ПРОсвет». Открылась фотовыставка «Ускользающая память» штатного фотографа газеты «Вечерняя Москва» Натальи Шатохиной.

Как отметила автор, ее работы отражают меняющийся облик столицы.

– Аналоговый способ печати (цианотипия) выбран не случайно. Задумка – показать столицу вне времени. Ведь глядя на снимки, непонятно, когда это снято: сейчас, в прошлом. А может – это будущее? – рассказала Наталья Шатохина.

На творческой встрече фотограф поделилась своим подходом к созданию фотопроектов. Кроме того, она рассказала о том, как ищет темы и героев. Обсудили и аналоговые методы печати  а также создание неповторяющихся отпечатков.

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Люди
Наталья Шатохина
Место
Тульская научная областная библиотека
 

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