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Какие районы Тульской области стали лидерами по явке
Фото избирательной комиссии Тульской области

Какие районы Тульской области стали лидерами по явке

В избиркоме обсудили результаты первых двух дней выборов.

Активность избирателей по итогам первых двух дней голосования на выборах Президента РФ в Тульской области высокая. Но наибольшую активность проявили избиратели Каменского (70,6%), Куркинского (70,06%) и Воловского (69,52%) районов. Об этом сообщили на брифинге регионального избиркома.

Так, явка за 15 и 16 марта в регионе составила 60,57%.

– Для сравнения, за первые два дня на выборах депутатов Госдумы в 2021 году в регионе проголосовали 37,3%, – сказал председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов. – Избиратели понимают значимость выборов главы государства для будущего России и Тульского края.

Также, по мнению главы облизбиркома, влияние на явку оказала и новая форма информирования.

– В рамках проекта «ИнформУИК» члены избирательных комиссий лично приходили в дома и квартиры избирателей и рассказывали о датах, времени и формах голосования. В 75% домовладений региона удалось и застать людей дома, и пообщаться. Уверен, что такая хорошая активность избирателей – результат, в том числе, этой работы, – сказал он.

Выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта.

Сюжет: Выборы президента 2024
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