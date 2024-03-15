  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Рухнувший с крыши в Скуратово сугроб сломал ограждение и отодвинул автомобиль - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Рухнувший с крыши в Скуратово сугроб сломал ограждение и отодвинул автомобиль
Фото читателя.

Рухнувший с крыши в Скуратово сугроб сломал ограждение и отодвинул автомобиль

В редакцию Myslo обратилась местная жительница.

Патовую ситуацию, развернувшуюся в многоквартирном доме по адресу ул. Володарского, 22, рассказала наша читательница. Заявку на расчистку крыши от снега старшая по дому оставила еще в начале зимы. Но никто из сотрудников УК «СтройТехМонтаж» до крыши так и не добрался: чистили только козырьки над подъездами. И вот чем эта ситуация обернулась весной.

r345235.png

— Я живу на втором этаже. Утром 15 марта заметила, что на крыше снег свисает на полметра. Снег начал периодически спадать огромными глыбами. Деформировался карниз, а потом оборвало провода, которые вели электричество к сараям, повисло железное ограждение.

Через какое-то время рухнул оставшийся снег. Он скатился огромной лавиной с такой силой, что стоящий недалеко от окон автомобиль оттолкнуло вперед, — рассказала местная жительница Татьяна. 

Жители оставили заявку в УК, но пока к ним никто не пришел. А между тем свисающие провода во дворе дома продолжают лежать на сугробах. 

er42543r32425rf5.png

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:53 0
Другие статьи по темам
Событие
снег сошел с крышиСтройТехМонтаж
Место
Скуратово
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области выбрали нового регионального представителя отряда «ЛизаАлерт»
В Тульской области выбрали нового регионального представителя отряда «ЛизаАлерт»
В Туле скончался заведующий подстанцией скорой помощи Олег Редюхин
В Туле скончался заведующий подстанцией скорой помощи Олег Редюхин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.