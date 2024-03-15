Рухнувший с крыши в Скуратово сугроб сломал ограждение и отодвинул автомобиль

Фото читателя.

Патовую ситуацию, развернувшуюся в многоквартирном доме по адресу ул. Володарского, 22, рассказала наша читательница. Заявку на расчистку крыши от снега старшая по дому оставила еще в начале зимы. Но никто из сотрудников УК «СтройТехМонтаж» до крыши так и не добрался: чистили только козырьки над подъездами. И вот чем эта ситуация обернулась весной.

— Я живу на втором этаже. Утром 15 марта заметила, что на крыше снег свисает на полметра. Снег начал периодически спадать огромными глыбами. Деформировался карниз, а потом оборвало провода, которые вели электричество к сараям, повисло железное ограждение.

Через какое-то время рухнул оставшийся снег. Он скатился огромной лавиной с такой силой, что стоящий недалеко от окон автомобиль оттолкнуло вперед, — рассказала местная жительница Татьяна.

Жители оставили заявку в УК, но пока к ним никто не пришел. А между тем свисающие провода во дворе дома продолжают лежать на сугробах.