  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области выбрали нового регионального представителя отряда «ЛизаАлерт» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области выбрали нового регионального представителя отряда «ЛизаАлерт»
Фото с vk.com/lizaalert_tula.

В Тульской области выбрали нового регионального представителя отряда «ЛизаАлерт»

Большинством голосов на эту должность была выбрана Вероника Егорова, позывной «Молли».

На официальной страничке поискового отряда в «ВК» пишут, что Вероника — опытный поисковик с многолетним стажем работы в нескольких направлениях.

Вероника Егорова:

— Главные цели, которые я ставлю перед собой — поддержание и улучшение всех достигнутых показателей и соглашений, улучшение внешних связей, привлечение и развитие новых волонтеров, запуск новых направлений, повышение узнаваемости отряда. 

В обычной жизни я жена и мама двух прекрасных дочек, руководитель в одной из крупных компаний нашего города. Мне всегда было крайне тяжело пройти мимо чужой беды — я часто помогаю волонтерам из групп помощи животным, пожилым людям.

В отряде я нахожусь с 2018 года, являюсь активным поисковиком, старшим направления и информационным координатором в нескольких регионах России. Для меня это не просто хобби или увлечение, поиски давно стали неотъемлемой частью моей жизни. Отряд — это огромная семья с колоссальной взаимовыручкой, и в этой семье всегда найдется место каждому!

eILPleql5dM.jpg

 

Ранее руководителем Тульского отряда был Дмитрий Рябов. Его опыт и знания сделали многое для развития отряда и эффективной работы на поисковых мероприятиях. Под его руководством отряд стал одним из самых узнаваемых движений в Тульской области. Были достигнуты многие соглашения с различными специальными службами и административными органами. Положено начало будущим сотрудничествам.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 16:12 0
Другие статьи по темам
Событие
руководительпоисковый отряд ЛизаАлерт
Люди
Вероника Егорова
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Стала известна явка избирателей на выборы Президента РФ
Стала известна явка избирателей на выборы Президента РФ
Рухнувший с крыши в Скуратово сугроб сломал ограждение и отодвинул автомобиль
Рухнувший с крыши в Скуратово сугроб сломал ограждение и отодвинул автомобиль
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.