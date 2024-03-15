В Тульской области выбрали нового регионального представителя отряда «ЛизаАлерт»

Фото с vk.com/lizaalert_tula.

На официальной страничке поискового отряда в «ВК» пишут, что Вероника — опытный поисковик с многолетним стажем работы в нескольких направлениях.

Вероника Егорова:

— Главные цели, которые я ставлю перед собой — поддержание и улучшение всех достигнутых показателей и соглашений, улучшение внешних связей, привлечение и развитие новых волонтеров, запуск новых направлений, повышение узнаваемости отряда.

В обычной жизни я жена и мама двух прекрасных дочек, руководитель в одной из крупных компаний нашего города. Мне всегда было крайне тяжело пройти мимо чужой беды — я часто помогаю волонтерам из групп помощи животным, пожилым людям.

В отряде я нахожусь с 2018 года, являюсь активным поисковиком, старшим направления и информационным координатором в нескольких регионах России. Для меня это не просто хобби или увлечение, поиски давно стали неотъемлемой частью моей жизни. Отряд — это огромная семья с колоссальной взаимовыручкой, и в этой семье всегда найдется место каждому!

Ранее руководителем Тульского отряда был Дмитрий Рябов. Его опыт и знания сделали многое для развития отряда и эффективной работы на поисковых мероприятиях. Под его руководством отряд стал одним из самых узнаваемых движений в Тульской области. Были достигнуты многие соглашения с различными специальными службами и административными органами. Положено начало будущим сотрудничествам.