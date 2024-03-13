Фото предоставлено региональным отделением Движения Первых Тульской области.

14 и 15 марта в манеже стадиона «Арсенал» в Туле пройдет фестиваль «Действуй». На тематических площадках соберутся не только жители Тульской области, но и молодежь из других стран, чтобы более подробно познакомиться с Россией, ее культурным достоянием, историческим наследием, природой, экономическим потенциалом и национальным многообразием народов.

Фестиваль направлен на выстраивание связей между молодыми и активными людьми, которым предстоит вместе строить общее будущее, основанное на сотрудничестве и поиске баланса интересов, а также на идее продвижения региональных инициатив.

Ключевыми событиями фестиваля станут иммерсивное шоу «Вперед в будущее», общение с иностранными гостями, встреча с участниками СВО, масштабная полезная программа, выступление кавер-группы. Спикеры — участники Всемирного фестиваля молодежи, которые поделятся своим опытом и впечатлениями, полученными в Сочи.

Организаторы регионального фестиваля «Действуй» — министерство молодежной политики региона, отделение Движения Первых Тульской области.