Индекс блинов: как за год изменились цены в Тульской области

За основу был взят классический блинный рецепт. Чтобы приготовить стопку блинов для семьи из трех человек, необходимо 0,5 литра молока, 300 г муки, 2 яйца, 2 столовые ложки подсолнечного масла, одна столовая ложка сахара, 5 г соли. А еще по 100 грамм сметаны, меда или повидла.
Для расчета индекса эксперты взяли официальные данные Росстата. За год стопка блинов с повидлом подорожала на 10,2% (123 руб.), со сметаной — на 11,8% (113 руб.), с медом — на 12,3% (128 руб.).
По мнению экспертов, на росте стоимости блюда сказались разные факторы.
- Из-за ослабления рубля подорожали импортные компоненты кормов, ветеринарных препаратов, а также импортное оборудование (и его обслуживание). Как следствие, выросли в цене яйца, молоко и кисломолочные продукты.
- Дороже стали обходиться покупателям сахар, подсолнечное масло и мука. Это произошло из-за сокращения посевных площадей, а также низкого урожая сахарной свеклы, подсолнечника и пшеницы.
- Яблочное повидло стоит почти столько же, как и год назад.
- Цены на мед незначительно снизились в годовом выражении — все из-за низкого спроса на него.
Заместитель управляющего тульским отделением регулятора Дмитрий Борискин:
Дмитрий Борискин
— Расчет различных индексов блюд, например блинов, оливье или окрошки, позволяет простыми словами объяснить и наглядно показать такое емкое понятие, как инфляция. Расчет стоимости доступного блюда дает представление об изменении цен на традиционный набор продуктов.