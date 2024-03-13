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Индекс блинов: как за год изменились цены в Тульской области

Индекс блинов: как за год изменились цены в Тульской области

К Масленице специалисты тульского отделения Банка России подсчитали «индекс блинов».

За основу был взят классический блинный рецепт. Чтобы приготовить стопку блинов для семьи из трех человек, необходимо 0,5 литра молока, 300 г муки, 2 яйца, 2 столовые ложки подсолнечного масла, одна столовая ложка сахара, 5 г соли. А еще по 100 грамм сметаны, меда или повидла.

Для расчета индекса эксперты взяли официальные данные Росстата. За год стопка блинов с повидлом подорожала на 10,2% (123 руб.), со сметаной — на 11,8% (113 руб.), с медом — на 12,3% (128 руб.).

По мнению экспертов, на росте стоимости блюда сказались разные факторы.

  • Из-за ослабления рубля подорожали импортные компоненты кормов, ветеринарных препаратов, а также импортное оборудование (и его обслуживание). Как следствие, выросли в цене яйца, молоко и кисломолочные продукты.
  • Дороже стали обходиться покупателям сахар, подсолнечное масло и мука. Это произошло из-за сокращения посевных площадей, а также низкого урожая сахарной свеклы, подсолнечника и пшеницы.
  • Яблочное повидло стоит почти столько же, как и год назад.
  • Цены на мед незначительно снизились в годовом выражении — все из-за низкого спроса на него.

Заместитель управляющего тульским отделением регулятора Дмитрий Борискин:

Дмитрий Борискин

— Расчет различных индексов блюд, например блинов, оливье или окрошки, позволяет простыми словами объяснить и наглядно показать такое емкое понятие, как инфляция. Расчет стоимости доступного блюда дает представление об изменении цен на традиционный набор продуктов.

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 17:49 0
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