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В Туле заболеваемость гриппом и ОРВИ идет на спад
Фото Алексея Пирязева.

В Туле заболеваемость гриппом и ОРВИ идет на спад

Статистику предоставил региональный Роспотребнадзор.

На прошедшей неделе в Тульской области зарегистрирован 3071 случай ОРВИ и гриппа. Это ниже эпидемического порога на 66% и ниже уровня предыдущей недели на 30%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По Туле заболеваемость ОРВИ за неделю составила 1318 случаев ОРВИ и гриппа. Это ниже эпидпорога на 69% и ниже уровня предыдущей недели на 38%. Заболеваемость ниже эпидемического порога среди всех возрастных групп населения.

За указанный период в области зарегистрировано четыре случая заболевания гриппом, в том числе у 1 ребенка. Госпитализировано два человека. Все заболевшие не привиты против гриппа.

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сегодня, в 11:57 0
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