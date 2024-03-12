В Туле заболеваемость гриппом и ОРВИ идет на спад

Фото Алексея Пирязева.

На прошедшей неделе в Тульской области зарегистрирован 3071 случай ОРВИ и гриппа. Это ниже эпидемического порога на 66% и ниже уровня предыдущей недели на 30%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По Туле заболеваемость ОРВИ за неделю составила 1318 случаев ОРВИ и гриппа. Это ниже эпидпорога на 69% и ниже уровня предыдущей недели на 38%. Заболеваемость ниже эпидемического порога среди всех возрастных групп населения.

За указанный период в области зарегистрировано четыре случая заболевания гриппом, в том числе у 1 ребенка. Госпитализировано два человека. Все заболевшие не привиты против гриппа.