«Уже не город, но ещё не деревня»: какие квартиры продаются в «Петровском квартале»

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Перед вами – наша новая подборка объявлений о продаже жилья!

Мы продолжаем исследовать рынок тульской недвижимости. В этот раз наш обзор посвящён микрорайону «Петровский квартал». «Уже не город, но ещё не деревня» – именно так называют это место в соцсетях сами жители.

К плюсам микрорайона относится то, что он довольно тихий и достаточно современный. К минусам – недостаточно развитая инфраструктура и сложности с транспортом. Мы решили проверить, какие квартиры можно купить здесь в марте 2024 года. Критерии нашей подборки – «вторичка», состояние «заезжай и живи» и продажа от частного лица. Поехали!

Самой дешевой в этот раз оказалась «однушка» в пятиэтажке на ул. Константина Ушинского. Последний этаж, 25,6 кв. м. площади. Имеется балкон, санузел – совмещённый.

Вот что пишет продавец: «Уютная, тёплая квартира с мебелью, 2016 года постройки. Много парковочных мест. В непосредственной близости расположены детский сад, школа, аптеки, магазины». Цена – 3,55 млн рублей.

Двухкомнатная квартира на 42 «квадрата» на ул. Ивана Бунина обойдётся в 5,2 млн рублей. Первый этаж из пяти, изолированные комнаты, евроремонт, лоджия.

По всей площади квартиры смонтированы тёплые полы. В стоимость входит вся мебель и бытовая техника. Можно сразу перевозить вещи и жить.

Следующий вариант расположен в девятиэтажном доме. 5 этаж, 51 кв. м., две просторные изолированные комнаты, большая кухня, санузел и лоджия с панорамным остеклением. В квартире индивидуальное отопление и теплый пол.

В доме два лифта – пассажирский и грузовой. Благоустроенный двор с наземным паркингом, рядом конечные остановки общественного транспорта, спортивные и детские площадки, а также пруд с песчаным пляжем. Стоит всё это 6,9 млн рублей.

«Евротрёшка» в ЖК «Балтийский» площадью 65,2 кв. м. продаётся за 8,2 млн рублей. Огромная кухня (21,2 «квадрата»), окна выходят на две стороны, есть балкон.

В квартире две спальни и кухня-гостиная со встроенной техникой: посудомоечная машина, индукционная варочная панель, вытяжка, духовой шкаф, микроволновая печь. Во дворе имеется видеонаблюдение и шлагбаум, установлен видеодомофон с возможностью управления со смартфона.

Самый дорогой вариант на сегодня расположен в пятиэтажном доме на ул. Ивана Бунина. Три комнаты на последнем этаже, общая площадь – 74 кв. м. Окна выходят на две стороны, имеется балкон.

Сделан евроремонт с применением дорогих материалов. Уникальная кухня по индивидуальному заказу, столешница и подоконник из искусственного камня. Встроенная техника: холодильник, микроволновка, духовой шкаф, посудомоечная и стиральная машины.

По всему периметру квартиры смонтирована подсветка с уникальными люстрами, есть гардеробная комната. Квартира очень теплая, не угловая. Продается со всей мебелью и техникой за 9049000 рублей.