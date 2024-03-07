Тульским медикам передали машины скорой помощи

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Машины поступили по линии Минпромторга России, а также за счет регионального бюджета.

— Губернатор Алексей Дюмин и правительство области при поддержке федерального центра делают все для обновления автомобильного парка Центра медицины катастроф — важнейшего элемента первичного звена здравоохранения. Это позволяет создавать комфортные условия и для работников скорой помощи, и для пациентов, достигать хороших показателей в работе. Благодаря поступлению новых машин возраст всех автомобилей Центра медицины катастроф не превышает пяти лет, — отметил Дмитрий Миляев.

Главный врач Территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи Сергей Мухин рассказал, что новые автомобили распределят по подстанциям Тулы и районов. Они выйдут на линию в ближайшее время.

Автомобили класса «В» ГАЗ Next оснащены необходимым оборудованием: дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, кардиомонитором, электрокардиографом, пульсоксиметром, средствами иммобилизации, носилками.

Сейчас в регионе на линии работают 198 автомобилей, 46 из них — реанимационные. Коллектив Центра медицины катастроф насчитывает почти 2 тысячи человек. Это врачи, специалисты среднего звена, водители.

Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков сообщил, что в регионе на линии ежедневно работают 135 бригад скорой помощи, которые выполняют около 1300 выездов. Среднее время ожидания бригады скорой помощи на экстренные вызовы составляет 13,5 минуты — это один из лучших показателей в России. Достичь его во многом позволили обновление автопарка, закупка современного медоборудования, а также создание комфортных условий работы для сотрудников скорой помощи.

Дмитрий Миляев поблагодарил медиков за работу и поздравил женщин-фельдшеров с Международным женским днём.