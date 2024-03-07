Веневский и Алексинский суды признаны лучшими судами Тульской области

На фото - коллектив Веневского суда.

Лучшим судом Тульской области по итогам работы в 2023 году среди малосоставных судов (менее 10 судей) признан Веневский районный суд.

Председатель Тульского областного суда Игорь Хорошилов вручил председателю Веневского районного суда Александру Романюку переходящую статуэтку богини правосудия Фемиды и грамоту.



Лучшим судом среди многосоставных судов области по итогам работы в 2023 году признан Алексинский межрайонный суд.

Критериями отбора были количество рассмотренных судом дел и материалов, показатели качества и соблюдение сроков, состояние делопроизводства, отсутствие обоснованных жалоб, надлежащее исполнение требований закона.