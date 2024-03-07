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Веневский и Алексинский суды признаны лучшими судами Тульской области
На фото - коллектив Веневского суда.

Веневский и Алексинский суды признаны лучшими судами Тульской области

Подведены итоги конкурса «Лучший районный (межрайонный, городской) суд Тульской области». За Фемиду боролись 20 судов.

Лучшим судом Тульской области по итогам работы в 2023 году среди малосоставных судов (менее 10 судей) признан Веневский районный суд. 
Председатель Тульского областного суда Игорь Хорошилов вручил председателю Веневского районного суда Александру Романюку переходящую статуэтку богини правосудия Фемиды и грамоту.

Лучшим судом среди многосоставных судов области по итогам работы в 2023 году признан Алексинский межрайонный суд.

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Критериями отбора были количество рассмотренных судом дел и материалов, показатели качества и соблюдение сроков, состояние делопроизводства, отсутствие обоснованных жалоб, надлежащее исполнение требований закона.

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