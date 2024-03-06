Пролетарский районный суд Тулы продлил арест Геннадию Эйриху, подозреваемому в мошенничестве

Фото из архива Myslo.

Суд продлил меру пресечения экс-управляющему поселка Солнечного Геннадию Эйриху. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.

Предприниматель находится в СИЗО с марта прошлого года. Согласно решению Пролетарского районного суда Геннадий Эйрих будет находиться под стражей еще два месяца.

Бизнесмену вменяют 31 эпизод мошенничества и вымогательства. Так, несколько лет жители поселка Солнечного, управляющим которого он был, страдали от самоуправства. Мужчина требовал с людей дань за подключение к коммуникациям, а тех, кто платить отказывался, просто не пускал на территорию. Подробнее об этом Myslo писал в своем материале.