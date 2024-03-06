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Пролетарский районный суд Тулы продлил арест Геннадию Эйриху, подозреваемому в мошенничестве
Фото из архива Myslo.

Пролетарский районный суд Тулы продлил арест Геннадию Эйриху, подозреваемому в мошенничестве

Ранее пострадавшие от его действий туляки обращались в редакцию Myslo.

Суд продлил меру пресечения экс-управляющему поселка Солнечного Геннадию Эйриху. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда. 

Предприниматель находится в СИЗО с марта прошлого года. Согласно решению Пролетарского районного суда Геннадий Эйрих будет находиться под стражей еще два месяца. 

Бизнесмену вменяют 31 эпизод мошенничества и вымогательства. Так, несколько лет жители поселка Солнечного, управляющим которого он был, страдали от самоуправства. Мужчина требовал с людей дань за подключение к коммуникациям, а тех, кто платить отказывался, просто не пускал на территорию. Подробнее об этом Myslo писал в своем материале

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