Масленица-2024: блины, балаган и молодецкие забавы

Пышное застолье с горячим чаем, блинами, баранками и прочими вкусностями – непременный атрибут Масленицы. Фото Медиацентр ОЦРК.

Культурно-выставочный комплекс «Л. Н. Т.»

Тула, ул. Металлистов, 25, тел. 77-33-02.

По 17 марта — программа «Масленица в старой Туле». Посетители узнают не только о связи Толстого с губернским городом, но и услышат об истории Масленицы, о том, как и где праздновали Масленицу туляки во времена Льва Николаевича, а также об упоминаниях этого праздника в произведениях писателя. После экскурсии гостей ждет мастер-класс по созданию тряпичной куклы Масленицы и чаепитие с блинами в литературном кафе «Стива». Сеансы для одиночных посетителей:

10 марта — в 11.00 и 14.30; 13, 14 и 15 марта — в 13.00; 16 и 17 марта — в 11.00 и 14.30. Для организованных групп до 40 человек программа по предварительной заявке по тел. 77-33-02. (0+)

Музей «Тульские самовары»

Тула, ул. Менделеевская, 8, тел. 31-23-33.

16 марта, 13.00 — интерактивное семейное мероприятие «Весёлая Масленица». (6+)

Музей П. Н. Крылова

Тула, ул. Кутузова, 10, тел. 41-04-60.

16 марта, 14.00 — мастер-класс «Кукла-мартеничка»: изготовим весенний сувенир — бесшитьевую куклу. (6+)

Дом-музей Вересаева

Тула, ул. Гоголевская, 82, тел. 56-77-31.

16 марта, 12.00 — интерактивный фольклорный праздник «Как на масленой неделе…»: узнаем историю праздника, поиграем в русские народные игры, сделаем бесшовную куклу Масленицу. (6+)

Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом

Тульская область, Куркинский район, д. Моховое.

16 марта, 10.00-16.00 — посетителям предложат отведать ароматные гречишные блины, плов из полбы, чай из трав Куликова поля. Гости праздника поразят мишени в средневековом тире, сразятся в поединке в мягких доспехах, выкуют монетку и с ветерком прокатятся на санях. Посетителей ждут бесплатные развлекательные площадки, где можно сыграть в веселый боулинг и городки. А в конференц-зале Музея Куликовской битвы в 13.00 состоится лекция методиста Натальи Новиковой об обрядовой кухне. Вход на праздник и на лекцию — свободный. (0+)



Фото Романа Солопова.

Музей «Тульские древности»

Тула, пр. Ленина, 47.

16 марта, 12.00, 17 марта, 11.00 — интерактивная программа «Ой, Маслёна-красота!». Разгульная, озорная, сытная и веселая Масленица в лучших традициях наших предков ждет посетителей. Участники интерактивной программы вспомнят народные поговорки, связанные с проводами Зимы, проявят ловкость в народных забавах — достанут ведерко из «колодца» и поймают «колобка», посоревнуются в перетягивании каната и подъеме гири. (6+)

Музей-усадьба «Ясная Поляна»

Тульская область, Щекинский район, бронь по тел. +7 (48751) 76-1-10.

16 марта, 12.30 и 14.00; 17 марта, 11.00 и 12.30 — игровая программа «Душа моя Масленица».



Масленица — это всегда весело! Фото пресс-службы музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Гостям расскажут, как праздновать Масленицу в соответствии с народными традициями. Проигрывая день за днем всю масленичную неделю, гости поучаствуют в старинных забавах: научатся ходить на ходулях, узнают, что такое петушиные бои и калечина-малечина, прокатятся в санях и попробуют блины в русской избе. Также программа включает мастер-класс для детей по изготовлению домашней куклы Масленицы. После праздников домашнюю Масленицу сохраняли. Считалось, что она должна принести счастье и достаток в дом. (6+)

ЦПКиО им. П. П. Белоусова (0+)



17 марта

Эстрада: 14.00-20.00 — конкурсно-концертная программа «Масленица-2024». Хедлайнер — группа «Фанты» (Тула), шоу-группа «Разгуляй» (Брянск).

Фонтанная площадь: 14.00-20.00 — Ярмарка мастеров. 15.00-18.00 — Интерактивная площадка «Призовой столб».

15.00-18.00 — интерактивная площадка «Молодецкие потехи» (традиционно — русские игры). 14.00-20.00 — акция «КостерОК».

Детский городок: 14.00-17.00 — программа для детей.

Большой круг: 14.00-18.00 — интерактивная площадка «Масленичные потешки». Концерт. Big зоны. Радио Бык.

Центральная аллея: 15.00-17.00 — анимационные игры.

Комсомольский и Пролетарский парки культуры и отдыха (0+)

17 марта

Эстрада: 14.00-18.00 — программа «Широкая Масленица».

Центральная часть: 14.00-18.00 — ярмарка мастеров.

Детский городок: 15.00-17.00 — анимационные игры.

Музей русского и современного искусства

Тульская область, с. Крапивна, ул. Коммунаров, 27, тел. 8 902 843-54-30.

17 марта, 12.00 — Масленица «Блинная перезагрузка»: веселые соревнования по изготовлению блинов. (6+)

Ремесленный двор «Добродей»

Тула, ул. 9 Мая, 1-а, б. (0+)

17 марта — «Что ни двор, то праздник Масленица». В программе:

12.00-15.00 — игра «Масленичная тропа»; игровая программа «Потешная площадь»; интерактивная игровая площадка «Ручеёк, гора, калач — докажи, что ты ловкач!»; конкурсно-игровая программа «Богатырский двор»; тематические мастер-классы от мастеров-добродеев.

12.00 и 14.00 — в фольклорном театре «Булыжник» — народная кукольная комедия «Как Петрушка и Марфушка Масленицу поджидали» в жанре ярмарочного балагана.

12.30 — шоу в тульской кузне «Забавы по-нашему!».

13.00 — концертная программа «Поем и гуляем — зиму провожаем».

Подкрепиться можно на Пряничной веранде, где гостей ждёт «Масленица — объедуха» с горячим чаем и сытными угощениями. Вход свободный.

Ликёрка-Лофт

Тула, пр. Ленина, 85.

17 марта, 14.00 — на главной площади напротив театра «Эрмитаж» — интерактивное театрализованное массовое представление «Здравствуй, Масленица!». В программе: театрализованное представление театра «Эрмитаж»; танцы, песни, традиции масленичной недели; интерактивная программа для детей и взрослых; призы и подарки для самых активных зрителей; загадки, игры, хороводы; яркое финальное шоу. Вход свободный. (0+)

Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы

Тульская область, Кимовский район, село Монастырщино.

17 марта, 11.00-14.30 — проводы Зимы на празднике «Веселись, Масленица!». Гости масленичных гуляний смогут принять участие в задорных играх, веселых забавах, хороводах и конкурсах. В этот день выясним, кто быстрее забьет гвоздь, пробежит в мешке и распилит больше дров. Силачи докажут свою мощь при подъеме пудовой гири и перетягивании каната, а самые голосистые гости праздничных гуляний примут участие в конкурсе частушечников. Развлекательные мероприятия завершатся большим хороводом и ярким зрелищем — сжиганием чучела Масленицы. (6+).