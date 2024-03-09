  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Погода в Туле 10 марта: гололед и до –13 градусов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 10 марта: гололед и до –13 градусов
Изображение от freepik.

Погода в Туле 10 марта: гололед и до –13 градусов

Атмосферное давление снова будет пониженным.

В воскресенье в регионе будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами гололедица.

Ветер северо-западный, западный 2-7м/с. Температура воздуха ночью -13…-8°С, днем -5…0°С. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.

 

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 09:00 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская спортсменка заняла второе место на первенстве России по вольной борьбе
Тульская спортсменка заняла второе место на первенстве России по вольной борьбе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.