Погода в Туле 10 марта: гололед и до –13 градусов

В воскресенье в регионе будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами гололедица.
Ветер северо-западный, западный 2-7м/с. Температура воздуха ночью -13…-8°С, днем -5…0°С. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
Атмосферное давление снова будет пониженным.
В воскресенье в регионе будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами гололедица.
Ветер северо-западный, западный 2-7м/с. Температура воздуха ночью -13…-8°С, днем -5…0°С. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
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