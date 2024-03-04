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В Туле пройдет ярмарка вакансий
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

В Туле пройдет ярмарка вакансий

Тулякам предложат более 100 рабочих мест.

Кадровый центр «Работа России» приглашает туляков на первую весеннюю ярмарку трудоустройства. На одной площадке девять работодателей из социально-реабилитационной сферы предложат более 100 вакансий для соискателей с разным опытом работы и квалификацией. 

В ярмарке примут участие: 

  • Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Тульской области;
  • Управление социальной защиты населения Тульской области;
  • Централизованная бухгалтерия министерства труда и социальной защиты Тульской области;
  • Комплексный центр социального обслуживания населения № 1;
  • Тульский областной центр реабилитации инвалидов;
  • Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1;
  • Семейный МФЦ «Мой семейный центр»;
  • Тульский психоневрологический интернат;
  • Центр занятости населения Тульской области.

В числе вакансий:

  • водитель автомобиля,
  • ведущий специалист,
  • эксперт отдела статистики рыночных услуг,
  • юрисконсульт,
  • бухгалтер,
  • специалист по социальной работе,
  • инструктор по лечебной физкультуре,
  • логопед,
  • педагог-организатор,
  • учитель-дефектолог,
  • медицинская сестра по массажу и др. 

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет. 

Специалисты Кадрового центра смогут проконсультировать всех желающих по вопросам подготовки к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению, расскажут о возможностях открытия собственного дела.

Ярмарка вакансий состоится 6 марта с 14.00 до 16.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34 (второй этаж). 

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