В Туле пройдет ярмарка вакансий

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Кадровый центр «Работа России» приглашает туляков на первую весеннюю ярмарку трудоустройства. На одной площадке девять работодателей из социально-реабилитационной сферы предложат более 100 вакансий для соискателей с разным опытом работы и квалификацией.

В ярмарке примут участие:

Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Тульской области;

Управление социальной защиты населения Тульской области;

Централизованная бухгалтерия министерства труда и социальной защиты Тульской области;

Комплексный центр социального обслуживания населения № 1;

Тульский областной центр реабилитации инвалидов;

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1;

Семейный МФЦ «Мой семейный центр»;

Тульский психоневрологический интернат;

Центр занятости населения Тульской области.

В числе вакансий:

водитель автомобиля,

ведущий специалист,

эксперт отдела статистики рыночных услуг,

юрисконсульт,

бухгалтер,

специалист по социальной работе,

инструктор по лечебной физкультуре,

логопед,

педагог-организатор,

учитель-дефектолог,

медицинская сестра по массажу и др.

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет.

Специалисты Кадрового центра смогут проконсультировать всех желающих по вопросам подготовки к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению, расскажут о возможностях открытия собственного дела.

Ярмарка вакансий состоится 6 марта с 14.00 до 16.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34 (второй этаж).