Тульская сборная по ММА выиграла общекомандный зачет первенства ЦФО

Фото: Тульская федерация ММА.

Сборная Тульской области по смешанному боевому единоборству (ММА) заняла первое место в общекомандном зачете на первенстве ЦФО. Соревнования среди юношей (12-13, 14-15 лет) и юниоров (18-20 лет) проходили в Рязани.

В составе областной сборной команды на турнир отправилось 33 спортсмена. Они представляли клуб спортивных единоборств «Наследие» из Заокского района, новомосковские центр единоборств «Юнити» и клуб смешанных единоборств «Варяг», «Самбо-94» из Узловой, «ДЮСШ № 1» г. Щёкино, клуб единоборств Сафарова Э.Г. и клуб смешанных боевых единоборств «Тула ММА».

Тульская федерация ММА опубликовала результаты соревнований.

18-20 лет

1-е место — Руслан Голушко (Юнити, тренер Сергей Арбузов/Самбо 94, тренер Андрей Рюмшин),

3-е место — Асхаб Магомадов (Юнити, тренер Сергей Арбузов/Самбо 94, тренер Андрей Рюмшин),

3-е место — Игорь Нефедов (КБЕ Сафарова Э.Г., тренер Элман Сафаров),

3-е место — Николай Степаненков (ДЮСШ № 1, г. Щекино, тренер Тигран Оганесян).

14-15 лет

1-е место — Павел Вдвовин (Наследие, тренер Максим Рябичев),

1-е место — Георгий Стихарев (Варяг, тренер Станислав Богданов),

1-е место — Святослав Сурков (Варяг, тренер Станислав Богданов),

2-е место — Александр Вдовин (Наследие, тренер Максим Рябичев),

2-е место — Кирсанов Иван (Наследие, тренер Максим Рябичев),

3-е место — Илья Белянин (Самбо 94, тренер Андрей Рюмшин).

12-13 лет