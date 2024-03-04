15-летняя девушка пыталась передать в следственный изолятор Тулы мобильники в шоколадных конфетах

Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области.

Посылка предназначалась жителю Новосибирска, который обвиняется в мошенничестве.

15-летняя девушка пыталась передать в следственный изолятор № 1 г. Тулы средства мобильной связи. При досмотре продуктовой передачи внутри шоколадных конфет было обнаружено и изъято пять сотовых телефонов и шесть зарядных устройств.

Передача была оформлена на имя 26-летнего жителя Новосибирска, содержащегося в СИЗО-1 по обвинению в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области, на место вызвали сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних ОП «Центральный». Все действия сотрудников фиксировались посредством видеокамеры.

По данному факту проводится проверка. Устанавливается круг лиц, причастных к правонарушению.