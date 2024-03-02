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В Туле прошел форум для многодетных семей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле прошел форум для многодетных семей

Участникам рассказали о доступных им мерах социальной поддержки.

1 марта в ремесленном дворе «Добродей» прошел форум для многодетных семей «Крепкая семья – крепкая Россия!». Участникам рассказали о социальных услугах, медицинском обслуживании, образовании, безопасности детства и мерах соцподдержки. 

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- В регионе проживают порядка 17 тысяч многодетных семей и с каждым годом их становится все больше. Губернатор Алексей Дюмин уделяет особое внимание поддержке материнства, отцовства и детства. Для семей действуют различные меры поддержки, - сказала министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова.

Председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев сообщил о планах по созданию в каждом районе Центров досуга и образования многодетных семей. Первый из них уже действует в Суворове.

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Все желающие получили консультации специалистов по вопросам выделения земельных участков для многодетных семей, смогли задать вопросы специалистам учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.

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Автор:
сегодня, в 13:02 −2
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