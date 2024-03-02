В Туле прошел форум для многодетных семей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

1 марта в ремесленном дворе «Добродей» прошел форум для многодетных семей «Крепкая семья – крепкая Россия!». Участникам рассказали о социальных услугах, медицинском обслуживании, образовании, безопасности детства и мерах соцподдержки.

- В регионе проживают порядка 17 тысяч многодетных семей и с каждым годом их становится все больше. Губернатор Алексей Дюмин уделяет особое внимание поддержке материнства, отцовства и детства. Для семей действуют различные меры поддержки, - сказала министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова.

Председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев сообщил о планах по созданию в каждом районе Центров досуга и образования многодетных семей. Первый из них уже действует в Суворове.

Все желающие получили консультации специалистов по вопросам выделения земельных участков для многодетных семей, смогли задать вопросы специалистам учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.