В Узловой планируют построить два новых крупных производства

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Заявки на получение статуса резидента в особой экономической зоне подали две компании.

29 февраля заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин провел заседание региональной инвестиционной комиссии. На нем рассмотрели заявки компаний на получение статуса резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Узловая». Об этом рассказали в пресс-службе правительства области.

Так, компания «НОВАТЭК — СПГ топливо Тула» намерена разместить малотоннажный комплекс по производству сжиженного природного газа. Соглашение о проекте заключили на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. В проект вложат более 8 млрд руб. инвестиций, создадут 49 рабочих мест.

Компания АО «ИНЖТЕХМАШ» планирует создание завода по производству оборудования для коммунального хозяйства и пищевой промышленности. В проект будет инвестировано 535 млн руб. инвестиций и более 50 новых рабочих мест.

Участники заседания единогласно поддержали заявки.

Григорий Лаврухин подчеркнул, что инвесторы могут рассчитывать на всестороннюю поддержку правительства области.