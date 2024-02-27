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В Тульской области за год нашли 165 фальшивых банкнот
Фото из архива Myslo

В Тульской области за год нашли 165 фальшивых банкнот

По данным регионального отделения Банка России, чаще всего подделывают пятитысячные купюры.

В банковской системе Тульской области в 2023 году выявлено 165 банкнот и 3 монеты с признаками подделки. Это на 207 штук меньше, чем годом ранее. Самыми популярными у фальшивомонетчиков остаются пятитысячные банкноты — их обнаружено 121 шт.

Также выведено из обращения 14 поддельных двухтысячных банкнот, 27 тысячерублевых, одна банкнота номиналом 500 рублей, две сторублевых и 3 десятирублевые монеты. Кроме того, эксперты обнаружили 60 поддельных банкнот номиналом 50 долларов США.

Если вы получили сомнительную купюру или монету, не пытайтесь расплатиться ими — это может обернуться серьезными проблемами с правоохранительными органами.

О том, как проверить подлинность денег самостоятельно, читайте на просветительском сайте Финкульт.инфо. Полный список признаков подлинности всех банкнот представлен в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России» или на на сайте регулятора.

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сегодня, в 08:00 +1
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