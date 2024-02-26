В Тульской области стартовал чемпионат «Профессионалы-2024»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Соревнования пройдут на 29 площадках 22 профессиональных образовательных организаций Тульской области. 343 конкурсанта продемонстрируют свои профессиональные навыки по 46 основным и 5 юниорским компетенциям. В Чемпионате участвуют школьники от 14 лет и студенты колледжей. Им предстоит проявить свои умения, которые были получены в процессе учёбы и подготовки к состязаниям.

Конкурсные задания разработаны с участием представителей тульских предприятий. Они также будут готовить площадки для испытаний и оценивать конкурсантов. Таким образом они готовят для себя кадровый резерв. Министр образования Тульской области Оксана Осташко отметила, что в этом году соревнования будут проводиться и по новым компетенциям.

– Участие в чемпионатном движении – это честь представлять образовательную организацию и профессию, возможность продемонстрировать знания и умения, которые получены во время учебы. По поручению губернатора Алексея Дюмина и благодаря участию в федеральных программах на соревновательных площадках созданы мастерские, оснащенные современным оборудованием, – сказала она.

По словам министра промышленности и торговли Тульской области Вячеслава Романова, те, кто успешно покажет себя в испытаниях, пройдут стажировку на ведущих предприятиях, смогут познакомиться с условиями труда и найти интересную высокооплачиваемую работу.

Региональный этап продлится до 1 марта. Запланирована деловая программа для руководящих и педагогических работников, а также комплекс профориентационных мероприятий для школьников и их родителей. Всероссийский чемпионат профмастерства «Профессионалы» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости его расширения и подготовки порядка одного миллиона рабочих кадров в течение пяти лет.