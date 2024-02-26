В ближайшие сутки из-за непогоды на тульских дорогах осложнится обстановка

С 21.00 26 февраля и до 21.00 27 февраля на территории региона прогнозируется ухудшение погоды: на дорогах – местами гололедица, порывы ветра – до 11 м/с. Это может осложнить дорожно-транспортную обстановку.
Водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее перестраиваться в нужную полосу, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. Помните: на заснеженном покрытии сцепление ухудшается, а тормозной путь – увеличивается.
Пешеходам тоже следует быть бдительными в условиях непогоды. Перед выходом на проезжую часть дороги, убедитесь, что машин нет, а если и есть, то водители вас видят и пропускают.
При отсутствии тротуаров двигайтесь по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта, отдавайте предпочтение одежде светлых тонов со светоотражающими элементами.
Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Звоните по телефонам:
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
- Для связи через Telegram или Viber: +7(999)374-36-13,
- Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7(999)374-05-98.