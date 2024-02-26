  1. Моя Слобода
  2. Сюжеты
  3. Домашние животные
новости
новости
Регистрация
В ближайшие сутки из-за непогоды на тульских дорогах осложнится обстановка

В ближайшие сутки из-за непогоды на тульских дорогах осложнится обстановка

Сотрудники региональной Госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов быть особенно осторожными.

С 21.00 26 февраля и до 21.00 27 февраля на территории региона прогнозируется ухудшение погоды: на дорогах – местами гололедица, порывы ветра – до 11 м/с. Это может осложнить дорожно-транспортную обстановку.

Водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее перестраиваться в нужную полосу, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. Помните: на заснеженном покрытии сцепление ухудшается, а тормозной путь – увеличивается.

Пешеходам тоже следует быть бдительными в условиях непогоды. Перед выходом на проезжую часть дороги, убедитесь, что машин нет, а если и есть, то водители вас видят и пропускают.

При отсутствии тротуаров двигайтесь по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта, отдавайте предпочтение одежде светлых тонов со светоотражающими элементами.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Звоните по телефонам:

  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
  • Для связи через Telegram или Viber: +7(999)374-36-13,
  • Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7(999)374-05-98.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 19:39 0
Другие статьи по темам
Событие
ухудшение погодыметеопредупреждениеУГИБДД УМВД России по Тульской области
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области 21 аукцион по капремонту домов прошёл с нарушениями
В Тульской области 21 аукцион по капремонту домов прошёл с нарушениями
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.