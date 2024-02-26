В ближайшие сутки из-за непогоды на тульских дорогах осложнится обстановка

Сотрудники региональной Госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов быть особенно осторожными.

С 21.00 26 февраля и до 21.00 27 февраля на территории региона прогнозируется ухудшение погоды: на дорогах – местами гололедица, порывы ветра – до 11 м/с. Это может осложнить дорожно-транспортную обстановку.

Водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее перестраиваться в нужную полосу, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. Помните: на заснеженном покрытии сцепление ухудшается, а тормозной путь – увеличивается.

Пешеходам тоже следует быть бдительными в условиях непогоды. Перед выходом на проезжую часть дороги, убедитесь, что машин нет, а если и есть, то водители вас видят и пропускают.

При отсутствии тротуаров двигайтесь по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта, отдавайте предпочтение одежде светлых тонов со светоотражающими элементами.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Звоните по телефонам: