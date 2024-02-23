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Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем защитника Отечества

Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем защитника Отечества

Глава региона пожелал мужчинам здоровья и крепости духа.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей региона, ветеранов и военнослужащих с Днем защитника Отечества.

– Этот праздник – дань уважения мужеству и отваге всех, кто в разные времена самоотверженно стоял на страже Родины.

Туляки всегда с честью несли воинскую службу, своими ратными подвигами прославляли тульскую землю, а трудовыми свершениями укрепляли обороноспособность державы.

И сегодня в одном строю с жителями других уголков России они сражаются за ее будущее, рискуя собой, выполняют сложнейшие задачи специальной военной операции.

Мы гордимся их стойкостью, доблестью и готовностью защищать свою страну и ее жителей. Верим в наших героев и ждем их домой с победой!

Желаю всем защитникам Отечества здоровья, крепости духа и успехов в службе на благо России!

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