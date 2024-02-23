Участники СВО получили подарки от Алексея Дюмина

22 февраля министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский, заместитель министра труда и социальной защиты региона Наталия Зыкова и руководитель Тульского филиала Фонда «Защитники Отечества» Анна Домченко поздравили участников боевых действий с праздником.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, гости пообщались с участниками боевых действий и подробно ответили на их вопросы. Для пациентов и медработников госпиталя прошел праздничный концерт. Все участники встречи получили к празднику подарки от Алексея Дюмина.

Напомним, отделение медицинской реабилитации открыли летом 2023 года на базе госпиталя в поселке Грицовский Веневского района. Оно рассчитано на 60 коек. За счет средств регионального бюджета отделение оснащено современным реабилитационным оборудованием для восстановления после травм. За время работы отделения здесь прошли лечение более 160 человек. Сейчас в госпитале получают реабилитацию 16 демобилизованных участников СВО.