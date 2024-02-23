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Как на выходных работает неотложная помощь в Тульской области
Фото минздрава Тульской области

Как на выходных работает неотложная помощь в Тульской области

Myslo публикует адреса и номера, по которым туляки могут обратиться с экстренными жалобами.

Дежурный врач, кабинеты неотложной помощи работают 23 и 25 февраля с 9 до 15 часов. 24 февраля  с 9 до 18 часов. Также дежурные врачи продолжают принимать вызовы на дом.

Минздрав Тульской области опубликовал график работ медучреждений на территории региона с 23 по 25 февраля. 

Травмпункты

Взрослый травмпункт в Ваныкинской больнице на ул. Первомайская, д. 13, Горбольнице №11 на ул. Чаплыгина, 13 и детский травмпункт в детской областной больнице на ул. Бондаренко, 39 работают круглосуточно.

Стоматологическая помощь

В филиалах и структурных подразделениях стоматологической поликлиники 23-25 февраля с 9 до 15 часов будет оказываться неотложная помощь. После 15 часов детей и взрослых примут в Городской больнице №7 Тулы по адресу Тимирязева, 97Б. 

Горячая линия и контактные центры поликлиник

Горячая линия министерства здравоохранения Тульской области 8-800-4444-003 и +7 (4872) 79-01-03 работает в штатном режиме — ежедневно с 8:00 до 20:00.

Центр записи на прием к врачу (телефоны 8 (800) 450-33-03, +7 (4872) 33-83-77) и контактные центры поликлиник принимают звонки 23-25 февраля с 9 до 18 часов. Робот принимает звонки и записывает на прием круглосуточно.

Скорая помощь

Скорая помощь работает в штатном режиме, вызовы принимаются по номерам 103 и 112.

 

Уточнить режим работы в праздничные дни можно по телефону медучреждения. Телефоны и адреса сайтов учреждений можно найти на сайте минздрава в разделе «Сервисы».

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