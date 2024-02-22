В Новомосковске появится кольцевая система велодорожек

В Новомосковске появится система велодорожек. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава администрации Руслан Бутов.
— Наряду с решением глобальных задач мы стараемся всесторонне развивать и благоустраивать наш город. Новомосковск — современный город, поэтому мы должны шагать в ногу со временем, а лучше — ехать! — написал Бутов.
Глава администрации рассказал, что
ведущие архитекторы страны уже разработали план велосимкаркаса для Новомосковска. Система дорожек кольцом охватит знаковые места города.
На днях прошла встреча с активными жителями, где обсуждали детали планировки велодорожек.
— В это обсуждение хотели бы вовлечь максимальное количество жителей нашего города. Делитесь мнением, пишите свои предложения в комментариях, нам это важно! — призвал Руслан Бутов.