В Новомосковске появится кольцевая система велодорожек

Фото: https://vk.com/ruslan_butov.

В Новомосковске появится система велодорожек. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава администрации Руслан Бутов.

— Наряду с решением глобальных задач мы стараемся всесторонне развивать и благоустраивать наш город. Новомосковск — современный город, поэтому мы должны шагать в ногу со временем, а лучше — ехать! — написал Бутов.

Глава администрации рассказал, что

ведущие архитекторы страны уже разработали план велосимкаркаса для Новомосковска. Система дорожек кольцом охватит знаковые места города.

На днях прошла встреча с активными жителями, где обсуждали детали планировки велодорожек.

— В это обсуждение хотели бы вовлечь максимальное количество жителей нашего города. Делитесь мнением, пишите свои предложения в комментариях, нам это важно! — призвал Руслан Бутов.