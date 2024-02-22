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В Новомосковске появится кольцевая система велодорожек
Фото: https://vk.com/ruslan_butov.

В Новомосковске появится кольцевая система велодорожек

В городе планируют развивать велоинфраструктуру.

В Новомосковске появится система велодорожек. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава администрации Руслан Бутов. 

— Наряду с решением глобальных задач мы стараемся всесторонне развивать и благоустраивать наш город. Новомосковск — современный город, поэтому мы должны шагать в ногу со временем, а лучше — ехать! — написал Бутов.

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Глава администрации рассказал, что

ведущие архитекторы страны уже разработали план велосимкаркаса для Новомосковска. Система дорожек кольцом охватит знаковые места города.

На днях прошла встреча с активными жителями, где обсуждали детали планировки велодорожек. 

— В это обсуждение хотели бы вовлечь максимальное количество жителей нашего города. Делитесь мнением, пишите свои предложения в комментариях, нам это важно! — призвал Руслан Бутов.

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