Из-за праздничных выходных отделения МРЭО в Тульской области изменят график работы

Фото УГИБДД по Тульской области.

В связи с праздником Дня защитника Отечества отделения МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области не будут работать 23 и 25 февраля.

График работы 24 февраля:

отделение № 1 с 9.00 — 16.45 (192-й км автодороги М-2 «Крым»), тел. 8 (4872) 32-44-14, 32-44-17, 32-44-09.

№ 6 с 9.00 — 16.45 (Алексин, ул. Кутузова, д. 7), тел. 8 (48753) 6-30-05.

№ 8 с 8.00 — 15.45 (Ефремов, Тульское шоссе, д. 139, тел. 8 (48741) 6-17-54.

№ 9 с 9.00 — 16.45 (Киреевск, ул. Дорожников, д. 5), тел. 8 (48741) 6-09-26.

№ 10 с 9.00 — 16.45 (Новомосковск, Узловский проезд, д. 5), тел. 8 (48762) 6-79-70.

№ 11 с 9.00 — 16.45 (Суворов, Строителей, д. 2), тел. 8 (48763) 2-60-03.

С 26 февраля отделения МРЭО будут работать в обычном режиме.

В Госавтоинспекции напомнили, что для экономии личного времени заявления на предоставление государственных услуг можно подать через портал Госуслуг.