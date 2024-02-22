На улице Ложевой мужчина выстрелил полицейскому в лицо из газового пистолета

В Туле 29-летний местный житель обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По нашей информации, 21 февраля обвиняемый разгуливал по улице Ложевой с газовым пистолетом. Очевидцы, заметившие его, вызвали полицию. Увидев стражей порядка, мужчина выстрелил одному из них в лицо — потерпевший получил химический ожог. Кроме этого, в процессе задержания обвиняемый сломал одному из сотрудников палец, а другому - два.

В настоящий момент стрелок задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.