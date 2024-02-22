23 февраля в Туле ограничат движение транспорта

23 февраля в связи с проведением торжественных мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества, на набережной Упы от ул. Пролетарской (нечётная сторона), со стороны Пролетарского моста (нечётная сторона) и со стороны торгово-развлекательного центра «Макси» будут введены временные ограничения дорожного движения. Об этом сообщили в администрации Тулы.

Так, в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет: