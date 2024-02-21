Константин Райкин рассказал о спектакле «2022. Разговоры» в Ясной Поляне

Показ спектакля состоится 23 и 25 февраля. «2022. Разговоры» — творческое исследование в технике вербатим, которое провели третьекурсники мастерской Анны Ивановой-Брашинской.

По словам Константина Райкина, вербатим — это методология, пришедшая из документального театра, который занимается изучением реальных людей и реальных историй, с ними произошедших. В рамках домашнего задания студенты-актеры искали героев — максимально на них не похожих, чтобы затем вжиться в их образ.

— Студенты актерского факультета беседуют с выбранными ими людьми, задают им глубокие, жизненные вопросы. Они фиксируют биографию, записывают на видео облик, мимику, жесты и произношение героев, — рассказывает Константин Райкин.

Техника вербатима не позволяет актеру вносить изменения в речь героя. Даже если герой неправильно строит предложения, использует нецензурную лексику и брань.

— Бывают такие темы, которые эмоционально выбивают человека из состояния покоя, он начинает говорить неприглаженно, непричесанно. Для техники вербатим это допустимо и даже предполагается. Это и есть документальный театр, он не приукрашивает действительность, а дает ее в натуральную величину, — продолжает народный артист.

В спектакле «2022. Разговоры» будущие актеры попытались выяснить, как и о чем говорили люди в 2022 году. Результатом их наблюдений стали девять ярких сцен, герои которых — люди разных возрастов и социальных категорий. Герои рассуждают о своей зачастую трагической жизни, о творчестве, о молодом поколении и о бытовых вещах и ситуациях, которые знакомы каждому зрителю.

Константин Райкин отмечает, что подобная практика является неотъемлемой частью обучения актера. Так развивается способность «надевать на себя» разные образы, постепенно становиться другим, максимально далеким от себя человеком.

— В этом интерес, азарт и смысл. Идеально, если актер и дальше сможет от этого человека действовать, разговаривать, существовать. Иногда эта техника дает удивительные результаты перевоплощения. Вот эти наши опыты мы и собираемся показать в Ясной Поляне.

Спектакль «2022. Разговоры» состоится 23 февраля в 18.00, 25 февраля в 15.00 и 18.00.

Режиссеры-педагоги: Константин Райкин, Елена Бутенко-Райкина, Полина Райкина. 18+