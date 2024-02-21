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В Центральную Россию пришла мощная и затяжная оттепель
Фото Алексея Пирязева.

В Центральную Россию пришла мощная и затяжная оттепель

В ближайшие дни снег будет стремительно таять.

Атлантический циклон несет потепление на Русскую равнину. Сегодня оттепели захватят только западные области. На большей части европейской территории сохранится отрицательная температура.

— Но в течение недели тёплый поток станет захватывать всё новые и новые регионы, и к выходным показания термометров поднимутся выше 0° даже в центральных областях, в Черноземье и на всём Русском Севере, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

С завтрашнего дня в регионах Центральной России потеплеет до 0°, с пятницы и вовсе установятся мартовские значения — +2…+4 °С. Оттепель будет мощной и затяжной. Как минимум плюсовая температура сохранится до следующей недели.

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сегодня, в 14:09 +1
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