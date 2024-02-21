В Центральную Россию пришла мощная и затяжная оттепель

Фото Алексея Пирязева.

Атлантический циклон несет потепление на Русскую равнину. Сегодня оттепели захватят только западные области. На большей части европейской территории сохранится отрицательная температура.

— Но в течение недели тёплый поток станет захватывать всё новые и новые регионы, и к выходным показания термометров поднимутся выше 0° даже в центральных областях, в Черноземье и на всём Русском Севере, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

С завтрашнего дня в регионах Центральной России потеплеет до 0°, с пятницы и вовсе установятся мартовские значения — +2…+4 °С. Оттепель будет мощной и затяжной. Как минимум плюсовая температура сохранится до следующей недели.