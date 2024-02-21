Тульские полицейские и медики спасли пенсионерку, у которой случился инсульт

Фото из архива Myslo

Всё произошло 20 февраля в одной из многоэтажек на проспекте Ленина.

Примерно в 21.00 в дежурную часть отдела полиции «Привокзальный» УМВД России по Туле поступил звонок. Жильцы дома рассказали, что из соседней квартиры доносятся возгласы и стоны. В квартире живёт одинокая пенсионерка – туляки подумали, что ей стало плохо.

Оперативный дежурный старший лейтенант Денис Большов немедленно отправил на адрес следственно-оперативную группу. Прибыв на место происшествия, участковый Андрей Машков выяснил подробности и попытался связаться с женщиной, но в ответ услышал лишь стоны.

Полицейские вызвали на место спасателей и медиков. Войдя в квартиру, они увидели, что бабушка лежит на полу почти без сознания. По словам сотрудников скорой помощи, у неё случился инсульт – малейшее промедление могло привести к трагедии.

«Мы выполнили наш профессиональный и человеческий долг – для этого и работаем в полиции. Экстренные службы прибыли на адрес практически единовременно и совместно оказали пострадавшей необходимую помощь», – пресс-служба УМВД России по Тульской области процитировала участника событий Андрея Машкова.