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Новые археологические находки и VR-квест «Ворота Куликова поля. Битва за Епифань» презентовали в Туле

Новые археологические находки и VR-квест «Ворота Куликова поля. Битва за Епифань» презентовали в Туле

Встать на пути степняков вместе с защитниками Епифанской крепости – такую возможность предоставляет музей-заповедник «Куликово поле» участникам VR-квеста.

Проект дополненной реальности был презентован в Научном центре «Археология и реставрация» 21 февраля, в преддверии празднования Дня защитника Отечества.

«Новая экспозиция расскажет посетителям историю Большой Засечной черты и одной из ее крепостей — Епифани, а VR-квест погрузит в эпоху XVI века», — рассказала заведующая экспозиционно-выставочным отделом Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Кристина Столярова.

VR-квест «Ворота Куликова поля. Битва за Епифань» создан командой МИА «Россия сегодня» при участии ведущих специалистов Государственного музея-заповедника «Куликово поле». Это второй мультимедийный продукт, подготовленный на основе многолетних исследований территории первого ратного поля России.

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Участники квеста могут примерить на себя роль защитника Епифанской крепости и вместе со служилыми людьми будут нести пост в крепостном гарнизоне, научатся разбираться в амуниции, взвешивать порох, заряжать пищаль и остановят натиск противника.

На данный момент VR-квест «Ворота Куликова поля. Битва за Епифань» можно пройти в Научном центре «Археология и реставрация» в Туле. Он будет находиться здесь до завершения реставрации памятника архитектуры Дома Пучкова в Епифани. Работы закончатся в этом году, после чего будет открыта новая экспозиция «Епифань. Крепость на границе поля», которая расскажет об истории памятного места после распада Большой Золотой Орды. VR-квест станет одной из её частей.

Экспозиция «Епифань. Крепость на границе поля» покажет костюмы и вооружение стрельцов, казаков, пушкарей, знамена казачьих и солдатских полков. В музейных витринах — подлинные артефакты XVI–XVII веков, обнаруженные Тульской археологической экспедицией. Большинство археологических находок — с территории памятников Тульского края: засечных Орловых ворот, Епифанских слобод, слобод Дедилова, Тулы. 

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Инструменты плотников расскажут об устройстве Засечной черты. Оружие и амуниция воинов, детали конского снаряжения, анимированный макет Епифанского острога поведают о том, какую функцию выполняли служилые люди в крепости и за ее пределами и как воинам помогали их боевые соратники – лошади.

Коллекцию усилят уникальные экспонаты — клевец XVI–XVII веков и ствол затинной пищали XVI–XVIII веков. Деталь раннего огнестрельного оружия расскажет о переходе от лука к новому вооружению русских воинов.

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Монеты-чешуйки, предметы быта, инструменты землеобработки... Всё это – часть жизни служилых людей. Также гости узнают об их жаловании и окладе, которые защитники Епифанской крепости получали за свою службу.

Находки, которые станут частью экспозиции, были обнаружены в 2023 году во время археологических раскопок. Они проводились в южной части Ефремовского района – в районе прохождения Засечной черты.

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Евгений Столяров, кандидат исторических наук, начальник Тульской археологической экспедиции:

Евгений Столяров

– Находки хорошо иллюстрируют материальную и духовную культуру служилого населения южных окраин Московского государства 17 века. Среди интересных – нож с орнаментом в виде просверленного узора. При реставрации на нем может быть обнаружено клеймо мастера. Найденный нательный бронзовый крест с эмалью уникален тем, что традиция таких крестов относится к 16 веку. Не исключено, что он передавался из поколения в поколение и старше остальных находок минимум на век. Также интерес представляет грушевидная пуговица. Она изготовлена из свинца, который использовался для отлития пуль. Вероятно, человек потерял пуговицу и изготовил себе новую из подручных средств. Также был обнаружен полный набор сельскохозяйственных и плотнических инструментов, монеты и украшения.

Об открытии новой экспозиции в Епифани будет сообщено дополнительно.

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сегодня, в 19:08 0
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