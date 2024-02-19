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Алексей Дюмин: «Хоккей пришёл в Тулу всерьёз и надолго»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Алексей Дюмин: «Хоккей пришёл в Тулу всерьёз и надолго»

В оружейной столице отметили пятилетний юбилей «Академии Михайлова».

В Ледовом дворце состоялся гала-матч между сборной Тульской области и «Легендами хоккея», посвященный пятилетию «Академии Михайлова». Глава региона Алексей Дюмин поздравил систему АКМ с юбилеем.

– Несмотря на то, что юбилей скромный, эти годы не прошли даром. Более 1000 детей выбрали обучение здесь и связали свою жизнь с хоккеем. Академия заметно выросла. Сегодня наш регион представляют три профессиональные команды, которые знают и уважают соперники, а также любители хоккея по всей стране. Это наша гордость! – сказал губернатор.

Он встретился с игроками и тренерами АКМ и поздравил их с выходом в плей-офф. Команда подарила Алексею Дюмину бомбер со своей символикой. 

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– В этом сезоне регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги АКМ провел много ярких и захватывающих матчей. Команда пропустила шайб меньше всех в лиге. Это заслуга, в первую очередь, вратарей, но и остальные игроки при необходимости самоотверженно защищали свои ворота. Мы за вас болеем и переживаем! Впереди плей-офф – это серьезная битва. Понятно, что есть усталость, но нужно найти в себе силы и достойно выступить в предстоящей серии, – отметил Алексей Дюмин. 

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В открытии гала-матча приняли участие председатель совета директоров ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов, прославленные отечественные хоккеисты Борис Михайлов, Павел Дацюк и Алексей Касатонов.  Губернатор поблагодарил руководство клуба и тренерский состав за достигнутые результаты, а партнёров команды ГК «Полипласт» и Александра Шамсутдинова – за поддержку.

По поручению Алексея Дюмина в области делается все для создания современной, комфортной спортивной инфраструктуры, в том числе хоккейной. В Тульской области работают 9 ледовых арен, 7 из которых построены за последние несколько лет. Созданы 55 любительских команд и 7 детских хоккейных школ, регион представлен в Молодёжной и Высшей хоккейных лигах.

В Детско-юношеской хоккейной спортшколе занимаются более 1000 детей. Создана эффективная система, позволяющая формировать резерв хоккеистов, которые смогут защищать честь Тульской области и всей страны на соревнованиях самого высокого уровня.

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