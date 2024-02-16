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Ледяные дожди и штормовой ветер: в выходные циклон испортит погоду в Центральной России
Фото Владимира Сундукова.

Ледяные дожди и штормовой ветер: в выходные циклон испортит погоду в Центральной России

Метелей не ожидается.

В выходные Центральную Россию ждет новая волна непогоды. Уже в субботу прорвется атлантический циклон, резко усилятся осадки — в некоторых регионах не исключены ледяные дожди.

По прогнозам погодного центра «Фобос», из-за огромного контраста температуры в зоне атмосферных фронтов поднимется сильный ветер. 

В столичном регионе метелей, как накануне, ждать уже не стоит. Тем не менее до конца недели в городе будет идти снег.

— Выпадет около 20% от месячной нормы осадков. В субботу-воскресенье снова возможно ухудшение видимости из-за порывистого ветра, но, к счастью, обойдется без гололёдных явлений. Ведь температура даже на пике потепления не превысит нулевую отметку, — прогнозируют синоптики.

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сегодня, в 16:44 0
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