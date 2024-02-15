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На уборку улиц Тулы вышло около 280 машин
Фото пресс-службы администрации Тулы

На уборку улиц Тулы вышло около 280 машин

Спецтехника работает круглосуточно.

В ликвидации обильных осадков коммунальные службы задействовали подрядную и наемную технику. Кроме того, улицы Тулы убирают более 330 рабочих. 

Девять колонн комбинированных дорожных машин вышли на уборку дорог еще вчера вечером, после начала снегопада. 

— За ночь спецтехника обработала улицы города от 3 до 5 раз в зависимости от состояния проезжей части. Работа продолжается, — рассказали в пресс-службе города.

На протяжение дня задействуют около 170 единиц техники подрядной организации «Спецавтохозяйство», более 50 единиц МКП «Сервисный центр г. Тулы» и более 60 единиц наемной техники.

Спуски, подъемы, пешеходные переходы обрабатывают противогололедными материалами. Расчищают остановки, подходы к образовательным и социальным учреждениям, маршруты движения школьных автобусов, подъезды к поселениям Большой Тулы. 

Всего за минувшие сутки вывезли около 2 тыс. куб. м снега, израсходовано около 1300 тонн противогололедных материалов.

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