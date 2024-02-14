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В Туле новые трамваи «Львенок» запустили на маршруты № 12 и 14
Фото: МКП «Тулгорэлектротранс».

В Туле новые трамваи «Львенок» запустили на маршруты № 12 и 14

К концу месяца в оружейную столицу поступят ещё три современных трамвая.

Два новых трамвайных вагона модели 71-911 ЕМ «Львенок», полученные на прошлой неделе, запущены в эксплуатацию. Об этом сообщает Тулгорэлектротранс. Уточняется, что трамваи сегодня вышли по 12-му и 14-му маршрутам.

Напомним, ранее компания «ПК Транспортные системы» направила в Тулу два из пяти трамваев «Львенок» в рамках контракта со «СберЛизингом». Еще три новых вагона отправят в оружейную столицу с опережением графика в середине февраля текущего года. 

Трамваи производят на Тверском механическом заводе электротранспорта и Невском заводе электрического транспорта имени Ф. А. Пироцкого.

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